Гаджи Автомат проведет бой по боксу 5 ноября
15:23
Звезда кулачных боев Гаджи Автомат Наврузов подерется на вечере бокса, который состоится 5 ноября в Сочи.
«Подписал контракт на бой, который пройдет 5 ноября в Сочи на WOW Arena, — сказал Наврузов «СЭ». — Отдельное спасибо Григорию Дрозду — он все это мне организовал. Приезжайте 5 ноября смотреть мой бой. Я дерусь в со-главном событии вечера».
При этом Автомат не сообщает, кто станет соперником.
«Я попросил самого лютого, серьезного соперника, чтобы он хотя бы раунд выдержал со мной. Контракт уже подписан. В ближайшее время улетаю на сборы обратно в Дагестан».
«Будет шесть раундов по три минуты. Готовиться буду на все шесть раундов».
Статистика 32-летнего Наврузова в кулачных боях состоит из 5 побед в 5 поединках.
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