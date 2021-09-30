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Гаджи Автомат проведет бой по боксу 5 ноября

15:23
Гаджи Автомат Наврузов. Фото Instagram
Гаджи Автомат Наврузов. Фото Instagram
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Звезда кулачных боев Гаджи Автомат Наврузов подерется на вечере бокса, который состоится 5 ноября в Сочи.

«Подписал контракт на бой, который пройдет 5 ноября в Сочи на WOW Arena, — сказал Наврузов «СЭ». — Отдельное спасибо Григорию Дрозду — он все это мне организовал. Приезжайте 5 ноября смотреть мой бой. Я дерусь в со-главном событии вечера».

При этом Автомат не сообщает, кто станет соперником.

«Я попросил самого лютого, серьезного соперника, чтобы он хотя бы раунд выдержал со мной. Контракт уже подписан. В ближайшее время улетаю на сборы обратно в Дагестан».

«Будет шесть раундов по три минуты. Готовиться буду на все шесть раундов».

Статистика 32-летнего Наврузова в кулачных боях состоит из 5 побед в 5 поединках.

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Ислам Бабаджанов все материалы автора

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