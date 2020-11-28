Карим Абдул-Джаббар вспоминает Брюса Ли: «Его жена ударила по мешку, и я отлетел на полтора метра»

Один из лучших баскетболистов в истории НБА Карим Абул-Джаббар стал гостем подкаста дочери Брюса Ли — Шеннон Ли. Он поделился воспоминаниями о легендарном актере и мастере боевых искусств. Абдул-Джаббар дружил с Ли, а также снялся с ним в фильме «Игра смерти».

27 ноября Брюсу Ли исполнилось бы 80 лет. Он скончался в 1973 году в Гонконге.

For all of my and ??@brucelee? fans we have a very special surprise for everyone to commemorate Bruce's 80th birthday tomorrow. For the 1st time ever, his daughter Shannon Lee & I are going to talk in depth about her father & share some special memories. Here's a taste pic.twitter.com/hfcz0dvrpl — Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33) November 26, 2020

«После моего второго курса в университете я начал заниматься айкидо, — рассказал Абдул-Джаббар на подкасте. — Я изучал айкидо все лето и когда вернулся в Лос-Анджелес, я искал хороший зал, где мог бы продолжать заниматься. Издатель «Черного пояса» Уильям Уихара, друг Брюса, сказал мне про Ли. Я слышал о нем что-то, но не видел «Зеленого шершня».

Большинство моих бывших учителей боевых искусств были очень закрытыми, серьезными, постоянно требовали, чтобы к ним обращались уважительно. Брюс был другим. Он был открытым, веселым, он знал, как научить вещам, которые можно применять в драке. Брюс говорил: «Все, что ты делаешь, должно приносить результат, иначе это бесполезно».

При первой встрече Брюс сказал мне: «Давай, покажи, что умеешь». Я нанес пару ударов по груше, а потом стал ждать, чему меня научит Брюс. Вместо этого он позвал свою жену Линду, а мне сказал держать мешок. Когда она ударила, я отлетел на полтора метра от мешка. И я попросил меня научить бить так же.

Брюс был прагматичным, никогда не задирал нос. Он был настоящим. Многие завидовали его успеху, даже предлагали драться. Однако Брюс не стремился показать на публике свое превосходство, никогда не демонстрировал свое мастерство на улице.

Брюс Ли очень много читал. Он был очень мудрым человеком. Много учился, искал что-то новое для себя. Главная вещь, которой он научил меня — ничего не происходит спонтанно. Если вы хотите стать успешным, вам придется уделить очень много времени своему делу.

Kareem Abdul-Jabbar to commemorate Bruce Lee's 80th birthday with new stories about the legend https://t.co/Le1rfLA3KF pic.twitter.com/6ljCfikqrv — The Hollywood Reporter (@THR) November 26, 2020

Его тренировки и философия помогли мне в баскетболе. «Каждый день ты должен быть лучшей версией себя», — говорил мне Брюс. Он помогал мне готовиться к сезонам — во много поэтому я стал одним из лучших игроков НБА в истории. Он научил меня одной важной вещи. Не нужно быть огромным, накаченным — мышцы не должны просто мышцами, ими надо уметь пользоваться. Когда я играл в университетской лиге, ориентиром был Уилт Чемберлен. Он весил 136 килограммов — я бы никогда не смог столько весить. Но Брюс показал мне, как быть сильным и быстрым, использовать свое тело.

Брюс — чемпион по социальной справедливости. Мы постоянно обсуждали притеснение цветных людей. Притеснение азиатов было даже в Гонконге, где британцы не разрешали гулять им с собаками. Это оскорбляло. Брюс хотел, чтобы люди перестали стереотипно думать об азиатах. Дисциплина, уважение — вот о чем была философия Брюса. Мы должны уметь налаживать контакт с людьми, не похожими на нас. Мир не будет прогрессировать, пока мы не поймем и не примем эту мысль.

Дружба с Брюсом Ли — очень важная часть моей жизни. Я скучаю по нему. Скучаю по просмотру фильмов про боевые искусства. Его комментарии всегда были смешными, но по делу. Скучаю по нашим съемкам. Представьте — я всю жизнь был профессиональным баскетболистом, а теперь снимаюсь в китайском фильме о единоборствах. Я скучаю по Брюсу". (Константин Колмаков)