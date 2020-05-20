Камил Гаджиев: «Знаю, что отцу Хабиба в Дагестане 10 дней помощь толком не оказывали»

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев рассказал о последнем на сегодняшний день общении с Абдулманапом Нурмагомедовым, отцом чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова.

— Мы общались когда его болезнь протекала еще в Дагестане, — сказал Гаджиев. — Мы с ним списались. Тогда еще никто не понимал серьезность его болезни. Пожелал ему здоровья. По паре слов друг другу написали, и все. А потом дошла информация, что он в Москве, в клинике, что он в тяжелом состоянии. Когда мы переписывались, тогда еще рисков коронавируса не знали. И уж тем более в Дагестане. Там не были готовы к тому, чтобы противостоять коронавирусу в должной мере. Абдулманап — один из тех, о ком сегодня очень много говорят в контексте дагестанского коронавируса в целом. Это люди, которым не оказали должной медицинской помощи. И это не вина врачей. Я вообще никого конкретно винить не буду, просто скажу, что люди достаточно халатно в целом отнеслись в нашей республике к вирусу. И то, что произошло с Абдулманапом, — некий итог всего. Я знаю, что он 10 дней лежал, что ему толком помощь не оказывали. Почему не оказывали? Может, не понимали, что это Covid. Может, не было нужных препаратов. Почему он заразился? Потому что, наверное, посещал массовые мероприятия. Будь-то свадьбы или похороны. Это наше общее легкомысленное отношение к вирусу в республике. И плохое лечение. Вот предпосылки к тому, что произошло с ним и многими другими, к сожалению.

25 апреля стало известно о госпитализации Абдулманапа Нурмагомедова в одну из больниц Махачкалы. В начале мая его доставили в один из госпиталей Москвы с пневмонией. Сообщалось, что тренер провел в коме неделю после инсульта и перенес операцию на сердце.

По данным Роспотребнадзора, в России на день 20 мая всего зарегистрировано 308 705 случаев коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 2 972 летальных исхода, выздоровели 85 392 человека.