Новоселов отказался от боя со Смоляковым

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев подтвердил отказ Максима Новоселова драться с Дмитрием Смоляковым. Бой должен был состояться 12 октября на турнире Fight Nights Global 94.

— Завтра найду нового оппонента. Новоселов — нехороший человек. Мне он не отвечает, а в общении с другими называет разные версии, почему не будет драться, в основном абсурдные. Завтра исследуем все возможные варианты замены. Лучше поздно, чем никогда, — сказал Гаджиев.

Бой Смоляков — Новоселов должен быть стать со-главным поединком турнира, но стал основным после того, как боксер Дмитрий Кудряшов снялся с боя против Артура Горлова из-за травмы носа. (Михаил Потапов)