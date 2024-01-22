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Сегодня, 15:52

Гаджиев — о споре Кремлева и Емельяненко на квартиру: «Видеть трезвого АЕ — победа для российского спорта»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Камил Гаджиев.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал спор между президентом Международной боксерской ассоциации (IBA) Умаром Кремлевым и тяжеловесом Александром Емельяненко.

По словам Кремлева, если Емельяненко продержится год без алкоголя, то он подарит ему квартиру в Москве.

«Там даже не спор, там мотивация от Кремлева, который говорит: «Если ты не будешь год бухать, то получишь от меня квартиру». Это тот спор, который, как мне кажется, Умар Кремлев с удовольствием бы проиграл, потому что все-таки АЕ люди любят, а Кремлев вкладывается в российский спорт, и видеть трезвого АЕ — по сути победа для российского спорта. Маленькая, но победа, и поэтому за это квартиру не жалко. Поэтому я уверен, что он с кайфом ордер на квартиру отдаст, ключи, если Саня продержится», — сказал Гаджиев на видео, опубликованном на его одноименном YouTube-канале.

В последнем поединке, который состоялся в мае прошлого года в Москве, Емельяненко болевым приемом на руку победил блогера Евгения Ершова. После поединка Емельяненко отправился в реабилитационный центр в Ингушетию.

Источник: https://www.youtube.com/watch?v=YgexAcpK8uk
Александр Емельяненко
Камил Гаджиев
Умар Кремлев
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