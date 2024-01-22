Чибис и Psycho встретятся в главном бою TOP DOG Prospect 16

27 января в Рязани состоится турнир TOP DOG Prospect 16, где в главном бою бывший претендент на чемпионство в легком весе Николай «Чибис» Чибисов встретится с пятым номером рейтинга полулегковесов Зейналом Psycho Гасановым.

В со-главном бою вечера пятый номер рейтинга полутяжеловесов Иван «Русский богатырь» Матвеев проведет бой с чемпионом России по тайскому боксу Никитой «Варягом» Ивановым. Бой состоится в тяжелом весе.

Турниры TOP DOG Prospect проходят по правилам номерных турниров TOP DOG, но в 4-унцовых перчатках для ММА. Ярко проявившие себя бойцы получают шанс выступить на номерном турнире по правилам кулачных боев.