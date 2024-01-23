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Магомедкеримов травмировался и не подерется с чемпионом Bellator Джексоном

Давид Хачатрян
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Действующий чемпион PFL в полусреднем весе россиянин Магомед Магомедкеримов (34-6) из-за травмы не сможет принять бой против нового чемпиона Bellator Джейсона Джексона (17-4) 24 февраля на совместном турнире PFL и Bellator в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Об этом сообщает MMA Junkie.

Магомедкеримова заменит Рэй Купер III (25-9), который чередует победы и поражения. В прошлом бою он проиграл Дереку Брансону (24-9) единогласным решением судей (30-27, 30-25, 30-25). Бой состоялся 24 мая 2023-го в Вашингтоне, США.

Джейсон в прошлом бою одолел Ярослава Амосова (27-1) нокаутом в третьем раунде. Бой состоялся 17 ноября 2023-го на Bellator 301 в Чикаго, США.

Джейсон Джексон
Магомед Магомедкеримов
ММА
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