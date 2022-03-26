Камил Гаджиев — о бое Шуаев — Пономарев: «Григорий не стремился развивать успех в партере, поэтому судейство нормальное»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал работу рефери в бою Юсупа Шуаева и Григория Пономарева. Рефери Герихан Шибилов дважды поднял бойцов в стойку, когда Пономарев оказывался в позиции сверху.

«Мое мнение, что Пономарев не стремился развивать успех внизу, — сказал Гаджиев СМИ, включая «СЭ». — Я думаю, что это было связано с тем, что Гриша силой берет. А все-таки работа внизу, и тем более Юсуп как-то по-своему вяжет, я думаю, что Гриша не был заинтересован в том, чтобы побороться — по крайней мере в ранних раундах. Это связано с тем, что он не хотел затечь, потому что у него горький урок в поединке с Шамилем Газиевым. Поэтому я думаю, что там все довольно справедливо».

«Герихан Шибилов эмоционально с этой ситуацией справился. Это мое мнение, — продолжил Гаджиев. — Они лежали в углу, Гриша работал, но не разбивал Шуаева. В углу Шуаева шумели. Я встал, посмотрел и понял, что они больше не судье апеллировали, а пытались Шуаеву что-то подсказать — какую-то ерунду. Поэтому давления там нет, но кто его знает. Может быть, что это на судью тоже давит. Мы за него не можем сказать. Может быть, он поднял их в этом момент, потому что на него давили. Кто знает? Может быть, это так, но мне так не показалось. С точки зрения судейство все там было нормально».

«Если бы Гриша хотел работать в партере, то это было бы заметно. Я думаю, что он чуть экономил силы».

Шуаев победил Пономарева нокаутом в конце второго раунда и стал чемпионом AMC Fight Nights в тяжелом весе. Бойцы возглавили турнир AMC Fight Nights 110, который состоялся 25 марта в Астрахани.