Камил Гаджиев заявил, что оштрафует нокаутировавшего Пономарева Шуаева и его команду

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев высказался по поводу реакции команды Юсупа Шуаева на победу бойца над Григорием Пономаревым.

«Знаете, почему я рванул в клетку? Я же просто мог включить телефон и считать людей, которые выпрыгнули, а потом выкатить счет Шуаеву. Правильно же? В принципе, я так и сделаю. Но я рванул сюда по другой причине: они тут беснуются, а Пономарев лежит в нокауте. Было несколько ребят, которые рванули и начали его в чувства приводить — в том числе из угла Шуаева кто-то был. Не дали растоптать, как говорится. Я именно для этого рванул, потому что это абсурд, когда человек лежит в глухом нокауте. Да, есть радость, и это все я понимаю, так как я сам был секундантом, но я всегда старался фильтровать. Здесь тоже надо фильтровать», — сказал Гаджиев СМИ, включая «СЭ».

«Мы же уже штрафовали людей за это. Сейчас дальше будем штрафовать».

Шуаев нокаутировал Пономарева в конце второго раунда и тем самым стал обладателем вакантного пояса чемпиона AMC Fight Nights в тяжелом весе. Бойцы встретились в главном событии турнира AMC Fight Nights 110, который состоялся 25 марта в Астрахани.