Камил Гаджиев посоветовал ACA подписать контракт с Нганну: «У них запас прочности по баблу большой»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал бой между Франсисом Нганну и Сирилом Ганом.

«Апсета не случилось. Если бы апсет случился, то можно было бы сказать, что было удивительно. Когда фаворит побеждает, мне кажется, что мы спокойно к этому относимся к результату. В стилистическом плане из-за того, что не было разменов, в этом плане немного разочаровал», — сказал Камил Гаджиев представителям СМИ после пресс-конференции, посвященной турниру «Тройной удар».

Бой с Ганом для Нганну стал последним по текущему контракту с лигой UFC. Действующий чемпион UFC в тяжелом весе готов выступать в лучшем промоушене мира, но на более выгодных финансовых условиях.

«В конце прошлого года Асланбек Бадаев (вице-президент ACA — Прим. «СЭ») говорил о громких подписаниях. Кстати говоря, у меня спросили: «А кто же это мог быть? Если у Нганну заканчивается контракт, то я советую Асланбеку, если он хочет настоящую бомбу, то мне кажется, что ему с Фрэнсисом надо договориться — тем более, если у Фрэнсиса заканчивается контракт, — продолжил Гаджиев. — А у ребят (имеет в виду лигу АСА — Прим. «СЭ»)... Все же мы знаем, что у ребят денег много. У них запас прочности по баблу большой. Поэтому я бы на их месте с Франсисом договорился».

«По поводу меня: сколько я бы Франсису должен был бы заплатить? Например, несколько миллионов долларов. Пока не знаю, как бы я эти деньги компенсировал, отбил, потому что я стараюсь в каждом из проектов видеть бизнес составляющую. Ну, наверное, да. По правам бы поговорили и так далее. Но как-то я уже приучился к тому, что мы на российский рынок работаем».

В минувшие выходные в Анахайме в главном событии турнира UFC 270 Нганну единогласным решением судей выиграл у Гана.