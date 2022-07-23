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Сегодня, 11:23

Гаджиев: «Думаю, Нурмагомедов заберет пояс Bellator»

Камил Гаджиев отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова над Гонсалесом
Владислав Флегонтов
Корреспондент
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Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова над Кристофером Гонсалесом.

На турнире Bellator 283 Усман Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Кристофера Гонсалеса. Поединок шел 2 минуты 54 секунды первого раунда.

«Усман — сильный боец. Ему, наверное, еще нужно окрепнуть чуть. Повзрослеть, так сказать. И думаю, он заберет пояс Bellator. А дальше уже вопрос в том, какой план у команды. Развиваться в Bellator или уходить в UFC», — сказал Гаджиев «СЭ».

Это четвертая победа Усмана на Bellator, три из них были досрочными. Всего в ММА это его 15-я победа без единого поражения. Его соперник потерпел второе поражение за карьеру при семи победах.

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