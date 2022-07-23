Гаджиев: «Думаю, Нурмагомедов заберет пояс Bellator»
Камил Гаджиев отреагировал на победу Усмана Нурмагомедова над Гонсалесом
Глава AMC Fight Nights Камил Гаджиев прокомментировал победу Усмана Нурмагомедова над Кристофером Гонсалесом.
На турнире Bellator 283 Усман Нурмагомедов удушающим приемом победил американца Кристофера Гонсалеса. Поединок шел 2 минуты 54 секунды первого раунда.
«Усман — сильный боец. Ему, наверное, еще нужно окрепнуть чуть. Повзрослеть, так сказать. И думаю, он заберет пояс Bellator. А дальше уже вопрос в том, какой план у команды. Развиваться в Bellator или уходить в UFC», — сказал Гаджиев «СЭ».
Это четвертая победа Усмана на Bellator, три из них были досрочными. Всего в ММА это его 15-я победа без единого поражения. Его соперник потерпел второе поражение за карьеру при семи победах.
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