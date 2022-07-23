Усман Нурмагомедов заявил, что дагестанцы всегда будут побеждать бразильцев
Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов в своих соцсетях рассказал, что дагестанские бойцы всегда будут побеждать соперников из Бразилии.
«Ислам Махачев против Чарльза Оливейры, и я против Патрики Фрейре. Дагестан против Бразилии, мы каждый раз будем побеждать этих ребят», — написал Нурмагомедов.
Ранее россиянин победил Кристофера Гонсалеса на турнире Bellator 283.
Это четвертая победа Усмана на Bellator, три из них были досрочными. Всего в ММА это его 15-я победа без единого поражения. Его соперник потерпел второе поражение за карьеру при семи победах.
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