Усман Нурмагомедов заявил, что дагестанцы всегда будут побеждать бразильцев

Российский боец смешанных единоборств Усман Нурмагомедов в своих соцсетях рассказал, что дагестанские бойцы всегда будут побеждать соперников из Бразилии.

«Ислам Махачев против Чарльза Оливейры, и я против Патрики Фрейре. Дагестан против Бразилии, мы каждый раз будем побеждать этих ребят», — написал Нурмагомедов.

Ранее россиянин победил Кристофера Гонсалеса на турнире Bellator 283.