Президент Fight Nights Global (FNG) Камил Гаджиев в интервью «СЭ» поделился мнением насчет дальнейшей карьеры 34-летнего бойца Али Багаутинова.

В среду они провели встречу, урегулировав ситуацию с гонораром Багаутинову за бой против Жалгаса Жумагулова, который состоялся в октябре прошлого года. Багаутинов — бывший претендент на пояс чемпиона UFC в наилегчайшем весе.

— Багаутинов сейчас свободный агент. Есть ли вероятность, что он снова будет выступать в вашей лиге? — вопрос Гаджиеву.

— Думаю, что нет. Вопрос даже не в той истории, которая произошла. Мне кажется, что Али уже надо сосредоточиться на других вещах. Я так считал еще до его боев с Асатряном и Жумагуловым. Мне кажется, пришло то время, когда Али сосредоточиться на чем-то другом. Но если он посчитает, что его бой с кем-то будет актуален... Значит, это нужно людям.

— А если он скажем вам: «Камил, сделай мне бой»?

— Думаю, между нами разговор о поединках вряд ли состоится. В мои планы это не входит точно. Входит ли это в планы Али — вопрос к нему. Но сейчас такая ситуация, что разговор о поединках кого-либо немножко нелепый. У меня есть четкие планы на 2020 год, и я знаю, кто в эти планы входит. (Илья Андреев)