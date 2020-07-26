Камил Гаджиев назвал лучшего соперника для Исмаилова

Глава промоутерской компании Fight Nights Global Камил Гаджиев назвал лучшего следующего соперника для Магомеда Исмаилова.

— Владимир Минеев — однозначно лучший из всех возможных, — сказал Гаджиев. — Потому что Мага в последнее время вообще всех перебил. Насколько я понял, с Сашей Шлеменко они драться не собираются, там возможно, дружба, поэтому самый лучший антагонист — это Минеев, без вариантов. Этот реванш просто обязан состояться. Кто бы его ни сделал, хоть Камил Гаджиев, хоть Дана Уайт. Этот бой нужен.

Бой Исмаилова и Емельяненко прошел в Сочи 24 июля на турнире ACA 107. Исмаилов победил техническим нокаутом в третьем раунде. На взвешивании он показал 94,6 кг, а Емельяненко — 117,1 кг. После боя стало известно, что Емельяненко получил перелом носа.

38-летний Александр Емельяненко в ММА одержал 28 побед, потерпел 8 поражений и еще один бой завершился вничью. 34-летний Магомед Исмаилов имел одержал 17 побед, потерпел 2 поражения. Один из поединков завершился вничью.