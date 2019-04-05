Камил Гаджиев: "Готов организовать бой Кокляева и Емельяненко, это будет интересно"

Промоутер Камил Гаджиев заявил о готовности организовать бой пауэрлифтера Михаила Кокляева и бойца смешанного стиля Александра Емельяненко.

"Я готов организовать этот бой. Это будет интересно: два известных тяжеловеса в одной клетке. Александр бросил вызов, Михаил согласился. Ребята сами смогут высказать пожелания по правилам поединка, но я готов все организовать. Это не шутки, я на полном серьезе", - сказал Гаджиев.

5 апреля Кокляев принял вызов Емельяненко и заявил о готовности драться. (Михаил Потапов)

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