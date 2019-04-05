"Пиши промоутерам". Кокляев готов драться с Емельяненко

Российский спортсмен силовых видов спорта Михаил Кокляев принял вызов бойца смешанного стиля Александр Емельяненко, который предлагает выйти на ринг и побоксировать.

Ранее между Кокляевым и Емельяненко произошла перепалка в Инстаграме.

В одном из своих постов Емельяненко написал: "Миха, а так я буду против тебя боксировать, если ты отважишься выйти против меня в ринг! Тренируйся!"

Ответ Кокляева последовал незамедлительно.

– Саша, ты можешь бить красивую серию долго. Мне нужен всего лишь один удар. Я принимаю твой вызов. Пиши промоутерам. Не продешевись, – сказал Кокляев на видео.

Александр Емельяненко вновь устроил перепалку. Теперь в Инстаграме