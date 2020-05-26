Камару Усман: «Почему вы все хотите видеть Макгрегора мертвым?»

Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мнением о возможном бое с Конором Макгрегором. Ранее менеджер нигерийца заявил, что ирландец может стать его следующим соперником.

— Я действительно не понимаю, почему вы все хотите видеть его мертвым? Я бы мог просто поиметь его в клетке, если бы захотел, он бы ничего не сделал, — написал Усман в своем Twitter.

На счету 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения в ММА. У 33-летнего Усмана 16 побед и 1 поражение.