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Камару Усман: «Почему вы все хотите видеть Макгрегора мертвым?»

05:49
Конор Макгрегор. Фото USA TODAY Sports
Конор Макгрегор. Фото USA TODAY Sports
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Чемпион UFC в полусреднем весе Камару Усман поделился мнением о возможном бое с Конором Макгрегором. Ранее менеджер нигерийца заявил, что ирландец может стать его следующим соперником.

— Я действительно не понимаю, почему вы все хотите видеть его мертвым? Я бы мог просто поиметь его в клетке, если бы захотел, он бы ничего не сделал, — написал Усман в своем Twitter.

На счету 31-летнего Макгрегора 22 победы и 4 поражения в ММА. У 33-летнего Усмана 16 побед и 1 поражение.

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