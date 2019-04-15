Как прошел бой Дацик – Тарасов: подробности поединка

Скандальный боец с уголовным прошлым Вячеслав Дацик и ММА-блогер Артем Тарасов в понедельник, 15 апреля, сошлись в поединке в одном из фитнес-клубов Москвы.

Публикация результата боя по просьбе организаторов была отложена до выхода видео во вторник, но присутствовавший на поединке политик Дмитрий Демушкин рассказал об исходе РБК. В частности, он сообщил: "Дацика дисквалифицировали за запрещенные приемы после трех раундов боя. В том числе он якобы начал бой раньше сигнала судьи. В итоге Дацик проиграл, но победитель Тарасов не мог встать из-за боли в животе – ему помогали медики прийти в чувство".

Корреспондент "СЭ" Михаил Потапов добавляет свои детали боя, который не является официальным, но войдет в историю российского ММА.

Бой развивался максимально просто: Дацик, как и обещал на пресс-конференции, пытался задавить Тарасова пузом. Оно у него выпирало из трусов сантиметров на 30. Вячеслав бегал за малышом-соперником в надежде поймать его в объятия и свалить. Это у него получилось.

Почти весь первый раунд Тарасов пролежал под Дациком. Было страшно за его жизнь. Каким-то чудом Артем вытерпел первый раунд. Сам при этом нанес несколько точных ударов по голове Дацика, но они ему были не особо страшны.

Во втором раунде картина была в целом похожая. И в третьем тоже. Силы у бойцов кончились где-то в средине второго. Они оба очень тяжело дышали и валились с ног.

К концу боя лицо Дацика уже было в гематомах, а Тарасов почти не мог подняться из-за болей в ребрах. Судья два раза делал замечание Вячеславу за нарушения: один раз за удар после команды "стоп", другой – за неумышленный удар в пах. Когда в третьем раунде Дацик прыгнул на лежащего соперника до того, как рефери дал команду драться, бой был остановлен.

Руку подняли Тарасову, после чего тот попросил о медицинской помощи.

Дацик и его команда долго спорили, за что его дисквалифицировали, но им объяснили решение, и они успокоились.

28-летний блогер Артем Тарасов провел 5 боев по правилам ММА и одержал пять побед над соперниками, чьи рекорды были глубоко отрицательными. Он выступает в легкой весовой категории (до 70,3 кг).

Дацик старше соперника на 10 лет и тяжелее на 80 килограммов. Он освободился из колонии в феврале. Согласно Sherdog, с 1999 по 2006 годы он провел в ММА 12 боев (5 побед, 7 поражений).

Бой в фитнес-клубе не пойдет официальный зачет.

Материал о бое – здесь