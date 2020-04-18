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«Как и все, я нахожусь на карантине». Емельяненко пока не знает, когда состоится его следующий бой

17:17
Александр Емельяненко. Фото Instagram.
Александр Емельяненко. Фото Instagram.
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Российский боец Александр Емельяненко заявил, что пока не знает, когда состоится его следующий бой. Сейчас он находится на карантине.

Емельяненко 3 апреля в Москве должен был драться с Магомедом Исмаиловым, но из-за пандемии коронавируса бой был перенесен и сейчас запланирован на 24 июля.

— У меня все отлично. Когда бой, не знаю. Нахожусь, как и вы все, на самоизоляции, — рассказал Емельяненко в Instagram.

По последним данным, в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.

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