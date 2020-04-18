«Как и все, я нахожусь на карантине». Емельяненко пока не знает, когда состоится его следующий бой

Российский боец Александр Емельяненко заявил, что пока не знает, когда состоится его следующий бой. Сейчас он находится на карантине.

Емельяненко 3 апреля в Москве должен был драться с Магомедом Исмаиловым, но из-за пандемии коронавируса бой был перенесен и сейчас запланирован на 24 июля.

— У меня все отлично. Когда бой, не знаю. Нахожусь, как и вы все, на самоизоляции, — рассказал Емельяненко в Instagram.

По последним данным, в России зарегистрировано 36 793 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 313 летальных исходов, выздоровели 3057 человек.