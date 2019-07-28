Иван Штырков: "Результат положительный, но по бою недоволен собой"

Российский боец Иван Штырков остался недоволен тем, как провел бой против Хун Кима из Кореи.

В воскресенье в Сайтаме (Япония) Штырков досрочно победил Кима в своем первом бою в японской организации RIZIN.

- Вот и прошел мой первый бой за пределами Екатеринбурга, - приводит "РИА Новости" слова Штыркова. - Результат положительный, но по бою недоволен собой. Был дискомфорт какой-то. Может, действительно то, что на выезде первый бой. Может быть, то, что не выходил давно в клетку. Но работу сделал. Победа трудовая.

​Хейтеры опять скажут: над кем победа, вроде боец не топовый. Я скажу вам всем: неважно, топовый ты боец или тебя никто не знает, но выйти и подраться - это дорогого стоит. Всем спасибо, кто болел и переживал, кто поддерживал меня. И по традиции, тем кто хейтит и поливает грязью – вам тоже спасибо. Вы, наверное, еще большая мотивация.