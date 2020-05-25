Источник: тренер Магомеда Исмаилова задержан по подозрению в организации убийства

Владимир Осия, российский тренер по MMA известного бойца Магомеда Исмаилова, задержан по подозрению в организации убийства, утверждает Sports.ru.

Осия и 33-летний Исмаилов работают вместе более 10 лет. Владимир тренировал Магомеда по боевому самбо. Исмаилов стал чемпионом России (2011) и чемпионом мира (2012).

35-летний Осия является заслуженным тренером России по MMA и мастером спорта по боевому самбо. Владимир — судья международной категории по ММА.