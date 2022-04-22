Источник: Новоселов в СИЗО определен в категорию людей, с которыми «запрещено общаться»

Чемпион Европы по самбо, боец смешанных единоборств Максим Новоселов в данный момент находится в СИЗО. 26 апреля состоится судебное заседание об избрании дальнейшей меры пресечения спортсмену.

Telegram-канал Mash утверждает, что Новоселов попал в СИЗО в список заключенных, с которыми «запрещено общаться».

«48-летний спортсмен заслуженно определен в категорию людей, с которыми запрещено общаться. Из-за его предполагаемого сотрудничества с администрацией челябинской ИК №15, где Новоселов отбывал наказание», — говорится в сообщении.

О задержании Новоселова стало известно 27 марта. Его обвиняют в изнасиловании и совершении насильственных действий сексуального характера (ст. 131 и 132 УК РФ).

Новоселов участвовал в боях ММА и выставочных боксерских поединках. Его последнее профессиональное выступление прошло в январе на турнире MMA Series 47.