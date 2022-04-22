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Сегодня, 22:52

Пять нокдаунов за полторы минуты. В Сингапуре прошел уникальный по зрелищности бой

В Сингапуре прошел зрелищный бой по правилам тайского бокса
Илья Андреев
Шеф отдела единоборств
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Англичанин Лайам Харрисон победил тайца Муангтая П.К. Саенчая на турнире ONE Championship 156 в Сингапуре. Поединок прошел по правилам тайского бокса, при этом спортсмены бились в перчатках для ММА.

В первом раунде Харрисон дважды побывал в нокдауне, но затем трижды сам уронил соперника. Согласно правилам, после того, как один из бойцов три раза упадет в нокдаун, бой должен быть остановлен. В результате британец стал победителем. Пять нокдаунов пришлись на отрезок в полторы минуты. Бой же был остановлен на отметке 2 минуты и 19 секунд первого раунда.

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