Источник: Макгрегор подписал контракт на поединок с Порье

Ирландский боец UFC Конор Макгрегор подписал контракт на поединок с американцем Дастином Порье, сообщает Daily Mirror.

По сведениям источника, матч-реванш пройдет 23 января на бойцовском острове в Абу-Даби.

Первый бой между спортсменами состоялся в сентябре 2014 года. Тогда победу техническим нокаутом одержал Макгрегор.

За плечами Конора 22 победы и 4 поражения. Порье за карьеру выиграл 26 боев и 6 раз проиграл. Еще 1 бой был признан несостоявшимся.