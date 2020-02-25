Источник: Макгрегор может провести следующий поединок против Гэтжи

Бывший чемпион UFC Конор Макгрегор может провести следующий поединок против Джастина Гэтжи. Об этом сообщил инсайдер Джед Гудмэн в своем Twitter.

По информации источника, переговоры о возможном поединке уже стартовали, но находятся в предварительной стадии. Возвращение Конора запланировано на лето. Однако Гудмэн позднее удалил свой твит.

31-летний Макгрегор одержал 22 победы в ММА при четырех поражениях. Также он провел один боксерский поединок, в котором уступил американцу Флойду Мейвезеру.