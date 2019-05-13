Источник: известные бойцы Курбанов и Штырков приняли участие в разгоне акции протеста в Екатеринбурге

Боксер Магомед Курбанов и боец ММА Иван Штырков приняли участие в разгоне акции протеста в Екатеринбурге, сообщает infox.ru. Жители города вышли на протест против уничтожения сквера и строительстве на его месте храма святой Екатерины.

На месте строительства установили забор и подтянули охрану и сотрудников Росгвардии. Позднее к месту строительства пришли бойцы Академии единоборств Русской медной компании, включая Курбанова и Штыркова.

По словам очевидцев, бойцы кричат "мы за храм", выдавливают протестующих из сквера, угрожают им и поднимают забор. Некоторые передают, что местами происходят драки. По последним данным бойцы РМК начали кидать в протестующих камни.

Магомед Курбанов - чемпион WBO International. На профессиональном ринге провел 17 боев, во всех одержал победы.

Иван Штырков провел в смешанных единоборствах 16 поединков, одержал 15 побед, один бой завершился вничью.