Источник: известные бойцы Курбанов и Штырков приняли участие в разгоне акции протеста в Екатеринбурге

Боксер Магомед Курбанов и боец ММА Иван Штырков приняли участие в разгоне акции протеста в Екатеринбурге, сообщает infox.ru. Жители города вышли на протест против уничтожения сквера и строительстве на его месте храма святой Екатерины.
На месте строительства установили забор и подтянули охрану и сотрудников Росгвардии. Позднее к месту строительства пришли бойцы Академии единоборств Русской медной компании, включая Курбанова и Штыркова.
По словам очевидцев, бойцы кричат "мы за храм", выдавливают протестующих из сквера, угрожают им и поднимают забор. Некоторые передают, что местами происходят драки. По последним данным бойцы РМК начали кидать в протестующих камни.
Магомед Курбанов - чемпион WBO International. На профессиональном ринге провел 17 боев, во всех одержал победы.
Иван Штырков провел в смешанных единоборствах 16 поединков, одержал 15 побед, один бой завершился вничью.
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https://www.infox.ru/news/282/social/society/217090-ekaterinburg-stihijno-vosstal-protiv-hrama?fbclid=IwAR1tZNWQtA2IR6WdckmQt1Cehg0SpWuIf3Z3_E81e9hptDHAExfAY6Tj7-A