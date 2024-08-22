Источник: экс-боец UFC Мокаев попал в аварию в Дагестане

Бывший боец UFC Мухаммад Мокаев попал в аварию недалеко от Хасавюрта, сообщает Mash.

По информации источника, Mercedes 24-летнего спортсмена улетел в кювет после столкновения. Мокаева вытащили из автомобиля очевидцы происшествия.

Мокаев победил Манеля Кейпе (19-7) единогласным решением судей (29-28, 29-28, 30-27). Бой состоялся 27 июля на UFC 304 на Co-op Live в Манчестере, Великобритания.

В июле стало известно, что боец больше не будет выступать в UFC.