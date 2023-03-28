Адесанья — о реванше с Перейрой: «Я буду меньше болтать и больше делать»

Экс-чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (23-2) заявил, что в реванше он победит чемпиона Алекса Перейру (7-1) и вернет себе свой пояс.

«Все будет по-другому, — сказал Адесанья Sports Illustrated. — Я не могу раскрывать все карты, но я докажу, что я лучший. Я буду меньше болтать и больше делать. Я не собираюсь играть в эти игры ради понтов. Бой уже продан. Это будет один из величайших боев всех времен».

Перейра и Адесанья подерутся 8 апреля на UFC 287 в Майами, США.