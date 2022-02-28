Адесанья про Чимаева: «Он просто болтает. С кем он вообще дрался в среднем весе?»

Чемпион UFC в среднем весе Исраэль Адесанья (22-1) сообщил, что он готов подраться с Хамзатом Чимаевым (10-0), если он доберется до статуса главного претендента.

«Я не должен обращать на него внимания до тех пор, пока мне не придется обратить на него внимание, — сказал Адесанья в интервью подкасту True Geordie. — Я определенно хотел бы подраться с ним. Знаешь почему? Потому что он привлечет много внимания людей. В бою с Ли он кое-что выдал — я не буду говорить что именно — и я подумал: «Хм, мне нравится». Меня это поразило. Но на данный момент мне все равно на него. Он просто болтает. С кем он вообще дрался в среднем весе?».

Адесанья бился 12 февраля на UFC 271, выиграв единогласным решением судей Роберта Уиттакера.

Чимаев провел последний бой против Ли Цзинляна (18-7) 30 октября 2021 года на UFC 267, победив китайца сабмишном в первом раунде.

Давид Хачатрян