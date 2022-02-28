Масвидаль рассказал, как Ковингтон извинялся перед россиянами

Бывший претендент на титул в полусреднем весе UFC Хорхе Масвидаль (35-15) заявил, что однажды в зал American Top Team приезжали бойцы из России, чтобы найти Колби Ковингтона (16-3).

«Колби как-то сказал про Хабиба, а у нас здесь куча россиян, — сказал Масвидаль в интервью ESPN MMA. — И знаешь что? Эти ребята прижали его, когда он выходил из сауны. К нему подошли 5 человек и сказали: «Больше не говори такие вещи про Хабиба», а Колби такой «Ой, ребят, виноват», после чего начал извиняться.

На тот момент у меня с ним был конфликт, потому что он кинул моего тренера. Я в тот момент подумал: «Блин, хоть бы эти ребята его размотали. Если он думает, что я впрягусь, то он ошибается. Я впрягусь только для того, чтобы выбить ему зубы». Я надеялся, что россияне побьют его, но он как трус извинялся, мол, ребят, так больше не повторится, я просто пытаюсь раскрутить свой бренд. Этот тип просто испугался».

Масвидаль подерется с Ковингтоном 5 марта на UFC 272 в Неваде, Лас-Вегас. Бой станет главным событием вечера и пройдет 5 раундов по 5 минут.

Давид Хачатрян