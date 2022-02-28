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Сегодня, 17:51

Минеев: «Чимаеву будет тяжело в бою с Адесаньей»

Ислам Бабаджанов
Корреспондент

Чемпион AMC Fight Nights в среднем весе Владимир Минеев порассуждал на тему возможного противостояния между обладателем пояса UFC в среднем весе Исраэлем Адесаньей и непобежденным шведским бойцом Хамзатом Чимаевым.

«Думаю, что ему будет тяжело, — сказал Минеев «СЭ». — Адесанья с точки зрения ударной техники намного выше Чимаева. Также физически выше него, а в ударке это имеет большое значение. И с точки зрения опытности тоже. Все-таки столько раз человек за титул дрался. Думаю, что в этом противостоянии гораздо больше шансов у Адесаньи».

«Что насчет борцовских навыков Чимаева? А что, вы думаете, Адесанья не будет готовиться к этому? — продолжил Минеев. — Да, [Ян] Блахович показал, как нужно побеждать Адесанью, но он [Блахович] полутяжеловес, а Чимаев дерется в полусреднем».

Владимир Минеев провел последний бой в октябре прошлого года на турнире AMC Fight Nights 105 в Сочи. Противостоял ему Магомед Исмаилов, а итогом встречи стала победа Минеева техническим нокаутом в третьем раунде.

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