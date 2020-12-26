Исмаилов записал 16-минутное видео по поводу драки с Минеевым

Боец ММА Магомед Исмаилов высказался по поводу драки с Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights.

Исмаилов записал 16-минутное видео, в котором прокомментировал инцидент. Ролик опубликован на канале Исмаилова «Лысый хищник».

24 декабря во время турнира АМС Fight Nights между Исмаиловым и Минеевым возникла потасовка после словесной перепалки. Исмаилов имитировал атаку, а Минеев ответил ему ударом микрофоном по голове. После этого Исмаилов ударил Минеева кулаком, в октагоне началась массовая драка.