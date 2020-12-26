Исмаилов записал 16-минутное видео по поводу драки с Минеевым
Боец ММА Магомед Исмаилов высказался по поводу драки с Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights.
Исмаилов записал 16-минутное видео, в котором прокомментировал инцидент. Ролик опубликован на канале Исмаилова «Лысый хищник».
24 декабря во время турнира АМС Fight Nights между Исмаиловым и Минеевым возникла потасовка после словесной перепалки. Исмаилов имитировал атаку, а Минеев ответил ему ударом микрофоном по голове. После этого Исмаилов ударил Минеева кулаком, в октагоне началась массовая драка.
Дополнительная информация:
https://www.youtube.com/watch?v=vfMcQotr2SM&feature=emb_logo
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