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Исмаилов записал 16-минутное видео по поводу драки с Минеевым

Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Боец ММА Магомед Исмаилов высказался по поводу драки с Владимиром Минеевым на турнире AMC Fight Nights.

Исмаилов записал 16-минутное видео, в котором прокомментировал инцидент. Ролик опубликован на канале Исмаилова «Лысый хищник».

24 декабря во время турнира АМС Fight Nights между Исмаиловым и Минеевым возникла потасовка после словесной перепалки. Исмаилов имитировал атаку, а Минеев ответил ему ударом микрофоном по голове. После этого Исмаилов ударил Минеева кулаком, в октагоне началась массовая драка.

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=vfMcQotr2SM&feature=emb_logo

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