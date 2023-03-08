Исмаилов — о возможном реванше со Шлеменко: «Почему нет? Александр — мужчина, зверь!»

Российский боец ММА Магомед Исмаилов допустил возможность проведения реванша против Александра Шлеменко в 2023 году.

«Шлеменко — мужчина, зверь, как может быть с ним неинтересно [провести реванш]? Всё интересно, у нас был хороший, близкий, конкурентный бой, почему нет? Сейчас об этом ничего не могу сказать. Сейчас просто радуюсь», — сказал Исмаилов журналистам после победы над Штырковым.

7 марта на турнире по боксу RCC Boxing в Екатеринбурге Исмаилов судейским решением победил Ивана Штыркова.

В декабре прошлого года Исмаилов победил Александра Шлеменко в поединке по правилам ММА.