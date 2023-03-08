Исмаилов сделал заявление о реванше с Минеевым по боксу
Российский боец ММА Магомед Исмаилов ответил на вопрос о возможном реванше по правилам бокса с чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым.
— Бой с Владимиром Минеевым по боксу — как вам такой вариант?
— Мне без разницы.
— А по кикбоксингу?
— Нет, по кикбоксингу не дерусь. По кикбоксингу можно на улице зарубиться раз на раз. С Минеевым можем подраться по боксу или ММА.
— А вам принципиально?
— Нет. Сделают — ОК. Люблю забирать реванши.
— Бой против кого станет больше принципиальным: против Токова или Минеева?
— Оба принципиальные. Обоим желаю счастья! Они и их семья — будьте счастливы! И все, кто смотрит — тоже будьте счастливы! Всегда улыбайтесь.
7 марта на вечера бокса RCC в Екатеринбурге Исмаилов судейским решением победил Ивана Штыркова.
В 2020 году на турнире AMC Fight Nights в Сочи Исмаилов техническим нокаутом в третьем раунде уступил Владимиру Минееву.