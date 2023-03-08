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Сегодня, 00:45

Исмаилов сделал заявление о реванше с Минеевым по боксу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент отдела единоборств
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Российский боец ММА Магомед Исмаилов ответил на вопрос о возможном реванше по правилам бокса с чемпионом AMC Fight Nights Владимиром Минеевым.

— Бой с Владимиром Минеевым по боксу — как вам такой вариант?

— Мне без разницы.

— А по кикбоксингу?

— Нет, по кикбоксингу не дерусь. По кикбоксингу можно на улице зарубиться раз на раз. С Минеевым можем подраться по боксу или ММА.

— А вам принципиально?

— Нет. Сделают — ОК. Люблю забирать реванши.

— Бой против кого станет больше принципиальным: против Токова или Минеева?

— Оба принципиальные. Обоим желаю счастья! Они и их семья — будьте счастливы! И все, кто смотрит — тоже будьте счастливы! Всегда улыбайтесь.

7 марта на вечера бокса RCC в Екатеринбурге Исмаилов судейским решением победил Ивана Штыркова.

В 2020 году на турнире AMC Fight Nights в Сочи Исмаилов техническим нокаутом в третьем раунде уступил Владимиру Минееву.

Бокс
Владимир Минеев
Магомед Исмаилов
ММА
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