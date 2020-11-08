Исмаилов сомневается в том, что Анзоров на самом деле обезглавил учителя

Российский боец MMA Магомед Исмаилов поделился мнением о Абдулахе Анзорове, который обезглавил учителя в Париже. 18-летний чеченец убил 47-летнего преподавателя колледжа Буа-д'Ольн Самюэлю Пати в пригороде французской столицы за демонстрацию карикатур на основателя исламской религии пророка Мухаммеда на уроке о свободе слова.

«Убил учителя. Один убил учительницу, убил учеников. Второй зарезал учителя и сделал селфи с учителем. А третий стрельнул в живот учителю, потом подошел и сделал контрольный в голову, представляете? С винтовки в голову.



Это просто убийство. Почему я говорю, что время провкаций? Я не верю, что Анзоров причастен к убийству. Вот вы представляете, что человек отрезал голову учителю, а потом начал печатать сообщения: «Это я сделал». Вы представляете эту картину?



Про Анзора ничего нет. Даже текстового сообщения нет. Провокации, одни провокации. Где признания Анзора?» — сказал Исмаилов в Instagram.