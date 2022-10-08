Единоборства
Новости ММА Дзюдо Тхэквондо Самбо
Сумо
Каратэ
Главная
Единоборства / ММА
ММА

8 октября, 02:17

Исмаилов после победы над Иличем заявил, что пишет книгу

Ислам Бабаджанов
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Российский боец Магомед Исмаилов после победы над Александром Иличем признался, что пишет книгу.

«Хочу сказать, что я пишу книгу, — сказал Исмаилов журналистам после победы над Иличем. — На кучу камер хотел заявить, что пишу книгу. Я думаю, она всем понравится».

«Пока не скажу о чем книга. Она обо мне, а также пересекается и с Миямото Мусаси, Сунь-Цзы. Так что будет интересно. Книга выйдет скоро».

Исмаилов победил Илича единогласным решением судей в поединке по правилам бокса. Бойцы возглавили турнир PRAVDA, который проходил 7 октября в Москве.

Магомед Исмаилов
2
0
Читайте также
Украинские СМИ опубликовали скрытые сообщения российской теннисистки Гасановой
Самая массовая драка фанатов ЦСКА и «Спартака»: тысяча человек, милиция стреляла в воздух
На актера Смольянинова составлен протокол о дискредитации российской армии
Начальника мобилизационного управления Петербурга освободили от должности
Адвокат заявил об отъезде Овсянниковой в одну из стран Европы
Каким будет возрождение освобожденных территорий: спецпроект «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Чарльз Оливейра — о незнании английского: «Учу, но это очень сложный язык»

Дата боя и соперник Федора Емельяненко будут объявлены 18 ноября
Реклама
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости