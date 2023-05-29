Исмаилов: «Руководство UFC увидело в Магомедове нового Макгрегора»

Известный тренер Рамазан Исмаилов подтвердил информацию о том, что Шарабутдин Магомедов дебютирует в UFC с бойцом из топ-15.

«Знаю, что он будет драться с бойцом из топ-15, но не знаю, с кем именно. Думаю, что его соперником будет ударник. Ни в коем случае против борца его не поставят. Руководство UFC увидело в нем персону, которую можно вести, увидели в нем нового Конора Макгрегора. Ждем яркого боя от Шары. Новая звезда. Если UFC захотят, они сделают из него звезду. Очень мало ударников могут ему что-то противопоставить. Я не говорю про борцов. В ударной технике Шара очень разносторонний», — цитирует Исмаилова Metaratings.ru.

29-летний Магомедов провел 17 поединков в ММА, во всех из которых одержал победы. В декабре 2022 года он подписал контракт с UFC.