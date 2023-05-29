Иван Емельяненко может провести поединок с Коваленко

Спортивный директор лиги «Наше Дело» Армен Гулян сообщил, что Иван Емельяненко проведет еще один бой по правилам ММА.

«В ближайшее время постараемся сделать поединок Святослава Коваленко с Иваном Емельяненко. Иван, мне кажется, захочет отомстить за брата. Я думаю, он будет еще продолжительное время выступать. У него нет пагубных привычек, и, судя по его дебюту в ММА, у него есть потенциал для роста», — приводит «КП Спорт» слова Гуляна.

Также спортивный директор рассказал, что в июле этого года планируется провести бой между блогерами Евгением Ершовым и Святославом Коваленко.

26 мая на турнире «Бойцовский клуб РЕН ТВ» Иван Емельяненко дебютировал в ММА. В этом поединке он единогласным решением судей одержал победу над Алексеем Леденевым.