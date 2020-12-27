Исмаилов готов провести бой с Минеевым
Российский боец Магомед Исмаилов заявил, что готов провести поединок против Владимира Минеева.
«Мне нравится эта история, я хочу бой с Минеевым. Мы оставим этот шум вокруг ситуации. Но здесь должны сойтись цифры», — сказал Исмаилов ТАСС.
В четверг, 24 декабря, после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в октагон вошел Владимир Минеев, который вызвал Исмаилова на бой. Тот поднялся, между спортсменами началась потасовка, переросшая в массовую драку.
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