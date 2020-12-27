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Исмаилов готов провести бой с Минеевым

Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Магомед Исмаилов. Фото Федор Успенский., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Российский боец Магомед Исмаилов заявил, что готов провести поединок против Владимира Минеева.

«Мне нравится эта история, я хочу бой с Минеевым. Мы оставим этот шум вокруг ситуации. Но здесь должны сойтись цифры», — сказал Исмаилов ТАСС.

В четверг, 24 декабря, после боя между Нурулло Алиевым и Александром Гребневым в октагон вошел Владимир Минеев, который вызвал Исмаилова на бой. Тот поднялся, между спортсменами началась потасовка, переросшая в массовую драку.

Дополнительная информация:

https://tass.ru/sport

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