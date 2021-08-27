Ислам Махачев: «Могу выйти на титул уже после боя с Рафаэлем Дос Аньосом»

Российский боец UFC Ислам Махачев назвал условия, при которых он в ближайшее время получит титульный поединок.

«Может быть хороший расклад — могу уже после боя с Рафаэлем Дос Аньосом выйти на титул, — сказал Махачев в интервью «СЭ». — Если сейчас подерутся те же Чендлер и Гэтжи, где победителем выйдет Чендлер, а затем в паре Порье — Оливейра победит Оливейра, то выйдет, что они уже дрались, поэтому могут меня поставить».

Махачев проведет поединок против Рафаэля Дос Аньоса 30 октября на UFC 267.