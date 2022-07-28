Ислам Махачев номинирован на премию «Боец года»

Российский боец Ислам Махачев претендует на две награды всемирной премии World MMA Awards 2022.

Махачев номинирован на премии «Боец года» и «Международный боец года».

Кроме него, в номинации «Боец года» числятся Александр Волкановски, Чарльз Оливейра, Джонни Эблин и Фрэнсис Нганну.

В номинаций «Международный боец года» также представлены Волкановски, Роберто Солдич, Матеуш Гамрот и Хамзат Чимаев.

Голосование в номинациях будет открыто до 30 сентября.

Махачев проведет бой с Оливейрой на UFC 280, который пройдет 22 октября в Абу-Даби. На кону будет вакантный пояс чемпиона UFC в легком весе.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке он победил Джастина Гэтжи сабмишном в первом раунде. Махачев идет на серии из 10 побед. В последнем бою россиянин победил Бобби Грина техническим нокаутом в первом раунде.