13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) признался, что ему интересно узнать, сколько человек купят платную трансляцию боя Хамзата Чимаева (11-0) и Нейта Диаса (20-13), чтобы посмотреть, как Диаса уничтожат.

«Многие люди списывают Диаса со счетов. Думаю, около 90 процентов людей думают, что Хамзат его переедет, — отметил О'Мэлли в интервью The MMA Hour. — Любопытно, сколько людей купят трансляцию с их боем. Нейт — звезда, и очевидно, что он второй по популярности боец в UFC, поэтому мне очень интересно увидеть, сколько платных трансляций они продадут. Захотят ли люди посмотреть, как Диаса убьют?»

Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.