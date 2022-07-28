Шон О'Мэлли — о бое Чимаева и Диаса: «Многие люди списывают Нейта со счетов»
О'Мэлли поделился мнением о шансах Диаса в поединке с Чимаевым
13-й номер рейтинга UFC в легчайшем весе Шон О'Мэлли (15-1) признался, что ему интересно узнать, сколько человек купят платную трансляцию боя Хамзата Чимаева (11-0) и Нейта Диаса (20-13), чтобы посмотреть, как Диаса уничтожат.
«Многие люди списывают Диаса со счетов. Думаю, около 90 процентов людей думают, что Хамзат его переедет, — отметил О'Мэлли в интервью The MMA Hour. — Любопытно, сколько людей купят трансляцию с их боем. Нейт — звезда, и очевидно, что он второй по популярности боец в UFC, поэтому мне очень интересно увидеть, сколько платных трансляций они продадут. Захотят ли люди посмотреть, как Диаса убьют?»
Бой Чимаева и Диаса возглавит UFC 279. Турнир должен состояться 10 сентября на «Ти-Мобайл Арена» в Лас-Вегасе, США.
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