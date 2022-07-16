Ислам Махачев и Чарльз Оливейра встретятся в главном бою турнира UFC280

Ислам Махачев и Чарльз Оливейра встретятся в главном бою турнира UFC280 в Абу-Даби, сообщает пресс-служба промоушена. Турнир пройдет 22 октября 2022 года.

Поединок будет за титул чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легком весе.

Махачев выиграл 10 последних поединков. В последнем бою 30-летний россиянин победил Бобби Грина (29-13) техническим нокаутом в первом раунде. Бой состоялся 26 февраля на UFC Fight Night 202 в Лас-Вегасе, США.

Оливейра идет на серии из 11 побед. В последнем поединке 32-летний бразилец победил Джастина Гэтжи (23-4) сабмишном в первом раунде. Бой состоялся 8 мая на UFC 274 в Финиксе, США.