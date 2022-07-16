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Сегодня, 20:47

Брат вынес бойца UFC из октагона. Он не отвечал на призывы арбитра продолжить поединок

Брат Гилберта Бернса не смог продолжить бой на турнире UFC
Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
Герберт Бернс.
Фото USA Today Sports

Герберт Бернс (11-3) проиграл техническим нокаутом Биллу Алджео (12-6) 16 июля на UFC on ABC 3 в Нью-Йорке.

34-летний бразилец не смог продолжить бой во втором раунде с 33-летним американцем из-за повреждения. Бернс не отвечал на призыв рефери продолжать бой.

Кроме того, Бернс не смог самостоятельно выйти из октагона. Покинуть клетку бразильскому спортсмену помог брат и бывший претендент на пояс в полусредней весовой категории UFC Гилберт Бернс (20-5).

На турнире в Нью-Йорке Герберт Бернс должен был провести бой против непобежденного бойца Хусейна Асхабова (23-0), однако из-за проблем российского спортсмена с получением американской визой их поединок был отменен.

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