Брат вынес бойца UFC из октагона. Он не отвечал на призывы арбитра продолжить поединок

Герберт Бернс (11-3) проиграл техническим нокаутом Биллу Алджео (12-6) 16 июля на UFC on ABC 3 в Нью-Йорке.

34-летний бразилец не смог продолжить бой во втором раунде с 33-летним американцем из-за повреждения. Бернс не отвечал на призыв рефери продолжать бой.

Кроме того, Бернс не смог самостоятельно выйти из октагона. Покинуть клетку бразильскому спортсмену помог брат и бывший претендент на пояс в полусредней весовой категории UFC Гилберт Бернс (20-5).

На турнире в Нью-Йорке Герберт Бернс должен был провести бой против непобежденного бойца Хусейна Асхабова (23-0), однако из-за проблем российского спортсмена с получением американской визой их поединок был отменен.