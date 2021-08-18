Президент Союза ММА России рассказал, в каком году смешанные единоборства будут представлены на Олимпиаде

Президент Союза ММА России Радмир Габдуллин надеется, что смешанные единоборства представят на Олимпиаде-2028 в Лос-Анджелесе (США).

«Думаю, его представят в 2028 году, но как показательный вид спорта. Не нужно обольщаться и думать, что в 2028 году мы увидим, как поднимается российский флаг над головами спортсменов ММА. Это очень сложный эволюционный путь», — сказал Габдуллин представителям СМИ в Казани.

«Мы на середине пути, — продолжил Габдуллин. — Мы смогли развить этот вид в огромном количестве стран, а это один из критериев. Второе — подписывается соглашение с WADA. Заходим под общие требования. Третье — вид спорта признан на уровне международных федераций как официальный вид спорта. По сути, есть то, чтобы вид спорта существовал и имел право в устной форме претендовать на Олимпийские игры».

16 августа в Казани (Татарстан) стартовал чемпионат Европы по ММА. Финальные схватки пройдут 20 августа. Ожидается, что почетным гостем мероприятия станет экс-чемпион UFC в легком весе Хабиб Нурмагомедов.