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21 марта, 15:44

Оливейра проведет поединок против Мусалова в турнире «Наше Дело» в мае

Виктория Кравченко
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Российский непобежденный боец смешанного стиля (ММА) Хайбула Мусалов проведет поединок в турнире «Наше Дело» 83 против бразильского экс-бойца UFC Алекса Оливейры.

Бой пройдет в конце мая по правилам ММА — 3 раунда по 5 минут.

В активе Мусалова 7 побед, 0 поражений в поединках на голых кулаках, в ММА он одержал 2 победы и не потерпел поражений.

Оливейра одержал 24 победы, 11 из которых в UFC, потерпел 14 поражений, 1 бой завершил вничью.

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