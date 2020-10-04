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Имавов победил Уилльямса на UFC Fight Night

04:46
Нассурдин Имавов. Фото lasueur.com.
Нассурдин Имавов. Фото lasueur.com.

Французский боец ММА, дагестанец по происхождению Нассурдин Имавов победил американца Джордана Уилльямса на турнире UFC Fight Night. Шоу принимает Бойцовский остров на Ясе, около города Абу-Даби (ОАЭ).

Бой прошел в рамках среднего веса. Имавов победил единогласным решением судей (29-27, 29-27, 29-28).

25-летний представитель Франции провел первый поединок в UFC. Всего он одержал девять побед в ММА при двух поражениях. 29-летний Уилльямс, также проводивший дебютный бой в UFC, потерпел четвертое поражение при девяти победах.

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