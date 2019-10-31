Ибрагимов — соперник Хермана на турнире UFC в Москве
17:14
Россиянин Хадис Ибрагимов заменит Гаджимурада Антигулова на турнире UFC в Москве, информирует пресс-служба промоушена. Его соперником будет американец Эд Херман.
Ибрагимов — двукратный чемпион Европы по боевому самбо. В мае этого года подписал контракт с UFC.
Турнир пройдет 9 ноября на арене ЦСКА в Москве. В главном поединке выступит россиянин Александр Волков с бразильцем Джуниором дос Сантосом.
?? Изменения в карде #UFCMoscow ? ?? @Gadjimurad_Antigulov снимается с боя из-за травмы, ему на замену выходит @Ibragimov_Khadis ? ?? @YakovlevMMA получает нового оппонента, так его соперник снялся с боя из-за травмы. 9 ноября Александр встретится с @ThePredator_Roberts
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