Россиянин Хадис Ибрагимов заменит Гаджимурада Антигулова на турнире UFC в Москве, информирует пресс-служба промоушена. Его соперником будет американец Эд Херман.

Ибрагимов — двукратный чемпион Европы по боевому самбо. В мае этого года подписал контракт с UFC.

Турнир пройдет 9 ноября на арене ЦСКА в Москве. В главном поединке выступит россиянин Александр Волков с бразильцем Джуниором дос Сантосом.