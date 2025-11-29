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29 ноября 2025, 06:38

Ибрагимов победил Немкова в реванше

Евгений Козинов
Корреспондент

В пятницу, 28 ноября, в Москве прошел турнир бойцовской лиги «Сокол». В главном событии вечера российский тяжеловес Хадис Ибрагимов единогласным решением судей победил соотечественника Виктора Немкова.

Это был реванш. В первом поединке, который прошел в декабре прошлого года, Ибрагимов победил раздельным решением судей.

30-летний Ибрагимов за карьеру одержал 14 побед и потерпел 6 поражений. На счету 38-летнего Немкова 33 победы и 10 поражений.

В со-главном поединке вечера Евгений Игнатьев в первом раунде нокаутировал бразильца Диего Марлона.

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