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Сегодня, 12:35

Ибрагимов: «У меня есть черта характера, что я могу начать рубиться, и это не исключено»

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Чемпион Hardcore MMA и Ural FC в тяжелом весе Хадис Ибрагимов рассказал о подготовке к поединку против чемпиона «Нашего Дела» Виктора Немкова.

«В этом году я видел два поединка Виктора — с Шамилем Гамзатовым и Хусейном Адамовым. Хорошо побился. С Гамзатовым он провел встречу до конца, что говорит о том, что он выносливый, бьющий и терпеливый. Есть плюсы и минусы. Для меня это серьезный вызов, и победа над ним станет значимой для меня. Постараюсь победить. Я буду готов ко всем пяти раундам. Многие сейчас скажут про мою выносливость.

Да, это можно сказать исходя из моего последнего боя. Но там была весогонка, а сейчас ее не будет. В идеале хочу подраться на всей дистанции. Посмотрим, как пойдет. У меня есть черта характера, что я могу начать рубиться, и это не исключено», — цитирует Ибрагимова MMA.Metaratings.ru.

6 декабря на турнире «Наше Дело» — 86 пройдет чемпионский поединок между Виктором Немковым и Хадисом Ибрагимовым. У Ибрагимова 14 побед и 5 поражений, а у Немкова — 31 победа, 8 поражений и 1 ничья.

Источник: MMA.Metaratings.ru
Хадис Ибрагимов
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